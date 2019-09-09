هيئة إماراتية: رخصة تشغيل محطة براكة النووية قيد المراجعة‎

قال مسؤول كبير في الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة النووية بالإمارات، اليوم الإثنين، إن رخصة تشغيل محطة براكة النووية الإماراتية، ما زالت قيد المراجعة.

وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إنه لا يستطيع إعطاء موعد محدد للموافقة على الرخصة، متحدثًا خلال حلقة نقاشية في أبوظبي.

وأضاف: ”في المشاريع النووية لا تعرف أبدًا. فور حصولنا على إخطار من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة أنهم جاهزون للتشغيل، فنحن مستعدون للقيام بالتفتيشات النهائية والوصول إلى استنتاجات نهائية“.

وتشيّد مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) محطة براكة، أكبر محطة نووية قيد الإنشاء في العالم، التي من المقرر بدء تشغيلها بين نهاية 2019 وأوائل 2020.