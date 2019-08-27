الأمم المتحدة ترسل فريقًا لمعاينة ناقلة نفط معطّلة قبالة اليمن تشكل خطرًا على البيئة‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن فريقًا من الخبراء الأمميين وصل إلى جيبوتي استعدادًا لمعاينة ناقلة النفط ”صافر“ المتوقّفة قبالة سواحل اليمن والتي لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 وتشكل خطرًا على البيئة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بدء مهمة الخبراء الأمميين رهن بـ“الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية“.

وتطالب الأمم المتحدة منذ وقت طويل بمعاينة السفينة لكن السلطات المحلية لم توافق على طلبها إلا مؤخرًا.

واضاف دوجاريك أن ”حمولة صافر تبلغ نحو 1,1 مليون برميل من النفط. وهيكلها لم يخضع للصيانة منذ العام 2015 ومن شأن أي تسرب نفطي أن يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية“.

وينوي خبراء الأمم المتحدة أولًا إجراء ”تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن“.

وأوقعت الحرب في اليمن منذ العام 2014 عشرات آلاف القتلى وأغرقت البلاد في أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة.