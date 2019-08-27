غريفث يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة اليمن وشرعية هادي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس دعمه لوحدة اليمن وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

جاء ذلك في سياق رسالة شفوية حملها إلى هادي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأوضحت الوكالة أن هادي أكد خلال اللقاء ”العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقًا للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية“.

ووفق الوكالة ذاتها، جدد الرئيس اليمني موقفه ”نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216“.

من جانبه، أوضح المبعوث الأممي أن اللقاء يأتي ”في إطار دعم جهود السلام والتأكيد على أن الحلول للأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي“.