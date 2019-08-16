مشروع تابع لـ ”سي دريل“ يبرم عقد حفر في قطر بقيمة 656 مليون دولار

قالت شركة ”سي دريل“، مساء أمس الخميس، إنها أسست مع شركة ”الخليج العالمية للحفر“، شركة‭ ‬منصات حفر مملوكة بشكل مشترك للقيام بعمليات تنقيب بالنيابة عن ”قطر للبترول“ في الفترة من 2020 إلى 2024.

وستقوم ”جلف دريل“، المشروع المشترك المملوك مناصفة بين ”سي دريل“ و“الخليج العالمية للحفر“، في البداية بتشغيل ما يُطلق عليه منصات حفر ذاتية الرفع في عقد بقيمة 656 مليون دولار مع ”قطر للبترول“، ولم تفصح الشركة عن مكان عمليات التنقيب.

وتملك شركة الطاقة المملوكة للدولة أيضًا الخيار لطلب عمليات حفر أخرى بقيمة عقد إضافية تصل إلى 700 مليون دولار.

وسيقوم مشروع ”جلف دريل“ بتأجير منصتي حفر من ”سي دريل“ المدرجة في أوسلو ونيويورك وثلاث منصات أخرى من حوض لبناء السفن لم يُذكر اسمه.

وقال أنطون ديبوويتز، الرئيس التنفيذي لـ ”سي دريل“ في بيان: ”متحمسون لتأسيس حضور قوي في سوق مهمة لمنصات الحفر ذاتية الرفع والدخول في شراكة مع الخليج العالمية للحفر“.

وأضاف ديبوويتز: ”جلف دريل ستمنحنا الفرصة لتحسين دخولنا إلى السوق والذي من المتوقع أن يظهر نموًا قويًا على مدى السنوات القادمة ويعزز علاقتنا مع قطر للبترول“.