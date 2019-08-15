صحفية تركية تنشر صورتها من داخل قاعدة عسكرية لبلادها في قطر

نشرت الصحفية التركية هند فرات من صحيفة ”حرييت“ صورة من داخل القاعدة العسكرية التركية الجديدة، التي أنشأتها أنقرة في الدوحة وسيتم افتتاحها في الخريف المقبل.

وظهرت الصحفية التركية، تقف وسط 4 من العسكريين الأتراك، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في ”إنستغرام“ قائلة: ”انطباعاتي عن القاعدة التركية في قطر“.

وقالت هند في تقرير أعدته عن القاعدة التركية في قطر، إنها قررت زيارة الدوحة والذهاب إلى قاعدة بلادها التي تحمل اسم ”طارق بن زياد“، لافتة إلى أنها حصلت على معلومات عنه من قائد القوات المسلحة التركية مصطفى أيدين.

وتعتزم أنقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة، تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية، في قطر، الخريف المقبل بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

يذكر أن هند فرات اكتسبت شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.