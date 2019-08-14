النفط يهبط 3% بفعل بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة وزيادة في المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط 3%، الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ومنطقة اليورو جددت المخاوف بشأن الطلب على الخام ومع تسجيل مخزونات النفط الأمريكية زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 1.82 دولار، أو 3%، لتبلغ عند التسوية 59.48 دولار للبرميل متراجعة عن بعض مكاسبها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية.

وسجل خام القياس العالمي مكاسب بلغت 4.7% في جلسة الثلاثاء وهي أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر /كانون الأول.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.3% لتسجل عند التسوية 55.23 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 4% في الجلسة السابقة وهى أكبر مكاسب في شهر.

وأصدرت الصين بيانات مخيبة للآمال لشهر يوليو/ تموز بما في ذلك هبوط مفاجئ في الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عامًا وهو ما يبرز اتساع الشقوق الاقتصادية بينما تتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويلحق التباطؤ الاقتصادي العالمي ضررًا أيضًا بالاقتصادات الأوروبية. وأظهرت بيانات أن هبوطًا في الصادرات دفع الاقتصاد الألماني للانكماش في الربع الثاني. ونما الناتج المحلي لمنطقة اليورو بالكاد في الربع الثاني من 2019.

وأدى أسبوع ثان من زيادات غير متوقعة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى المزيد من الضغوط على أسواق النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في أكبر اقتصاد في العالم زادت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل، مع خفض مصافي التكرير الإنتاج.

ووفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة فإن مخزونات النفط الأمريكية وصلت إلى 440.5 مليون برميل وهو مستوى مرتفع حوالي 3% عن المتوسط لخمس سنوات في هذا الوقت من العام.