العراق والكويت يختاران شركة بريطانية لتطوير حقول نفط مشتركة

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العراق والكويت وقعا عقدًا، اليوم الجمعة، مع شركة استشارات الطاقة البريطانية ”إي.آر.سي اكويبويز“، لإعداد دراسة لتطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وأضافت الوكالة أن العقد، الذي سيدرس تحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الحقول، وقعه مسؤولون من البلدين في العاصمة الأردنية، ومن المتوقع أن يستمر لما يصل إلى عامين ونصف العام.

وتوجد بضعة حقول نفطية في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت، من بينها الرتقة، وهو امتداد جنوبي لحقل الرميلة العراقي العملاق.

ولطالما كان الإنتاج في حقول النفط عبر الحدود مصدرًا للتوتر بين العراق والكويت العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقبل الغزو العراقي للكويت في عام 1990، اتهمت بغداد الكويت بحفر آبار عبر الحدود وضخ النفط من الأراضي العراقية. ونفت الكويت ذلك الاتهام.

وقال رئيس وفد الكويت الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح: إن توقيع العقد هو نتيجة لست سنوات من العمل الشاق بين البلدين.