تبادل تسليم رفات 80 جنديًا بين العراق وإيران (صور)

تبادلت العراق وإيران، اليوم الخميس، رفات 80 من الجنود العراقيين والإيرانيين، الذين قضوا في حرب الثمانينيات.

وفي تصريح لموقع ”إرم نيوز“، ذكر مصدر عراقي، أن ”تبادل الرفات، تم في معبر سومار مندلي الحدودي بين العراق وإيران، الواقع بمحافظة ديالى“.

وبين المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – أنّه ”تم تسليم رفات 54 من الجنود العراقيين، بينهم 5 معروفو الهوية و26 من رفات الجنود الإيرانيين ممن قضوا في الحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينيات“.

وخاض البلدان الجاران حربًا عنيفة امتدت لثماني سنوات خلال ثمانينيات القرن الماضي، خلّفت نحو مليون قتيل من الجانبين، بحسب إحصاءات غير رسمية، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة أمريكا، وتقود العراق حاليًا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.