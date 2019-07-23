مصر تعلن عن كشف جديد للغاز في دلتا النيل بطاقة 20 مليون قدم مكعب يوميًا

أعلنت وزارة البترول المصرية، عن كشف غاز جديد بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، وجاري وضع الكشف الجديد على خريطة الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الكشف الجديد يرجع لشركة بترول ”بلاعيم بتروبل“، حيث إن عملية حفر البئر الاستكشافي ”القرعة – شمال شرق 1“ أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر البئر التي بدأت أعمالها في مايو/آيار الماضي.

وأوضح البيان أن ”الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية بـ17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة ومحطة معالجة الغاز بحقول أبوماضي، في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز ودفعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي“.

وأوضح رئيس ”بتروبل“، أنه جاري الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.

يذكر أن قطاع البترول قد نجح في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام، ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء، حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاجية الآبار والحقول القديمة.

ومن أهم مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، أنه تم تحقيق 248 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفي مقدمتها كشف ”ظهر“ العملاق للغاز الطبيعي أضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط ، وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالي 359 مليون طن ، بواقع 160 مليون طن زيت خام و“متكثفات“ ، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعى، و7.6 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.