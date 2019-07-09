مصر ترد على اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز في قبرص

أعربت مصر، عن قلقها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن النفط والغاز في محيط جمهورية قبرص.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن إقدام تركيا على هذا الأمر يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت أنقرة قد أعلنت، أمس الإثنين، عن نيتها مواصلة العمل في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، بأن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي خلال الأسبوع القادم، بحسب وكالة الأناضول.

فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تصعيدية في ظل التوتر الحاصل بين تركيا وجارتيها، قبرص واليونان، كما اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان عمليات التنقيب التركية انتهاكًا لسيادة قبرص، مؤكدًا أنه سيرد بالشكل المناسب على ذلك.