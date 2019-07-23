مصفاة الدقم العمانية تستكمل 25% من مشروع بمليارات الدولارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة العمانية استكملت ما يزيد على 25% من مشروع بستة مليارات دولار، سيكون قادرًا على معالجة 230 ألف برميل يوميًا من النفط الخام عند الانتهاء منه.

ويدير مصفاة الدقم مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، ويقع على مساحة 900 هكتار في منطقة الدقم الصناعية بسلطنة عمان.

ونقلت إذاعة الوصال المحلية عن الرئيس التنفيذي سالم بن سيف الهذيلي، قوله إن ”الشركة ستجري اختبار تشغيل بنهاية 2021″، مضيفًا أن ”المشروع تموله 29 مؤسسة مالية من 31 دولة“.

ومنطقة الدقم الصناعية أكبر مشروع اقتصادي منفرد في سلطنة عمان، وتأتي في إطار جهود البلاد لتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.