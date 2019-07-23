إيران تمنع موسكو من التواصل مع البحارة الروس على ناقلة النفط البريطانية

قال السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية منعته من الاتصال مع 3 من المواطنين الروس الذين يعملون ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران.

وقال جاغاريان في حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن ”السلطات الإيرانية لم توفر إمكانية الاتصال مع 3 مواطنين روس يعملون ضمن طاقة الناقلة البريطانية التي جرى احتجازها الجمعة الماضية في مضيق هرمز”.

وأضاف ”لقد حاولنا عدة مرات الاتصال بالبحارة الروس الثلاثة الذين يعملون في طاقم ناقلة النفط البريطانية، لكن السلطات الإيرانية لم تسمح لنا“، معربًا عن ”قلقه إزاء مصير البحار الروس“.

وأشار السفير الروسي بطهران إلى أنه تقدم بطلب للحصول على معلومات عن البحارة الروس من الخارجية الإيرانية لكنه لم يحصل حتى الآن على أي معلومات.

وجدد ”جاغاريان“ مطالبته للخارجية الإيرانية بـ“مساعدة السفارة الروسية في طهران للاتصال بمواطنيها المعتقلين ضمن ناقلة النفط البريطانية“.

وأضاف ”أسر هؤلاء البحارة قلقون بشأنهم واتصلوا بنا عدة مرات.. ونحن غير راضين عما يقوم به الأصدقاء الإيرانيون، ويجب أن يعملوا مع أحبائهم الروس“.

وتفيد الشركة التي تمتلك الناقلة البريطانية أن هناك 23 من أفراد طاقم ناقلة ”ستنا امبيرو“ التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، بينهم 18 من الجنسية الهندية.