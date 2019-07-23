اتفاق بين الصين والإمارات للتعاون بقطاع الطاقة النووية

اتفقت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، أمس الاثنين، مع شركات مناظرة في الإمارات العربية المتحدة على التمويل المشترك لاستثمارات بقطاع الطاقة النووية خارج الصين.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن بيان منشور على موقع حكومي صيني (لم تسمه) اليوم الثلاثاء، أنّ الاتفاق ينص على أن الشركات ستنشئ منصة تسهل الأمر لطموح الشركة الصينية في توسعة تكنولوجيتها النووية وقدراتها التصنيعية في الخارج.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن الاتفاق.

وفي ختام المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني، أمس الاثنين بالعاصمة بكين، وقع الطرفان على 16 مذكرة واتفاقية تفاهم بين مؤسسات إماراتية وصينية، في العديد من المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من خمسمئة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين.