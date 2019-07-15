إيرادات ليبيا النفطية تهبط 11.2% في النصف الأول من العام الحالي

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، إن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2% إلى 14.3 مليار دينار (10.2 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وذكر المصرف المركزي في بيان أن النفط شكل 92.8% من إجمالي إيرادات البلاد في تلك الفترة.

وأضاف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دينار. كما أشار البنك إلى تحويلات قيمتها 2.096 مليار دولار مخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

في سبتمبر أيلول، فرضت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا رسومًا نسبتها 183% على تعاملات العملة الصعبة، مما يخفض فعليًا قيمة الدينار الليبي، في مسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وشكلت رواتب موظفي القطاع العام 55.6% من إجمالي الإنفاق لتصل إلى 9.9 مليار دينار خلال النصف الأول من 2019، بينما شكل الدعم ما نسبته 19.4% من إجمالي النفقات العامة لتصل قيمته إلى 3.483 مليار دينار.

بعد الإطاحة بمعمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، توقفت معظم مشروعات التنمية وأصبح الإنفاق في البلد الغني بالنفط مقصورًا على دفع رواتب عدد ضخم من موظفي الدولة.