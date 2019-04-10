ميليشيات مسلحة تقتحم مصرف ليبيا المركزي والجيش يحذر‎

اقتحمت ميليشيات ليبية مسلحة مساء اليوم الأربعاء، مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، بحسب شعبة الإعلام الحربي.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“، أنّ القوات المسلحة طالبت شباب المناطق المحيطة بمقر المصرف الليبي، بتوخي الحذر من هذه الميليشيات، وردعها للحفاظ على أموال وقوت كل الليبيين.

وجاء ذلك، وسط تصاعد حدّة المواجهات بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلّحة، وفق ما أكّدته مصادر محليّة.

وأفادت المصادر، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الجيش الليبي يواصل تقدّمه رغم حدّة المعارك التي تستخدم فيها شتّى أنواع الأسلحة، مشيرة إلى أنّ الجيش الليبي اقترب من وسط العاصمة الليبية طرابلس، لكنه لا يزال يواجه ”مقاومة“ عنيفة.