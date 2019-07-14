تركيا: سننقب عن الغاز حتى يوافق القبارصة اليونانيون على خطة للتعاون‭ ‬

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليًا، مقترحًا للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك.

وقال أوغلو إن المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط.

ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة في المياه الإقليمية بين تركيا وقبرص، منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عامًا، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.

وفي مقال نشرته صحيفة سايبراس بوست، قال أوغلو إن تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك ”بكل تصميم وبدون أي تغيير“، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي، أمس السبت، للتعاون بين الجانبين.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974؛ إثر غزو تركي أعقب انقلابًا عسكريًا بإيعاز من اليونان، وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام، بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئ الجزيرة إلى تعقيد مفاوضات السلام.