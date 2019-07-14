”بلومبرغ“: إدارة ترامب ستفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل‎

قال تقرير لوكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلن الأسبوع المقبل حزمة عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب شرائها صواريخ ”اس-400“ الروسية للدفاع الجوي.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها أمس السبت، ”إن حزمة العقوبات التي هي بحاجة لموافقة ترامب سيتم إعلانها بعد عدة أيام حتى لا تتزامن مع ذكرى الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في 15 تموز (يوليو) 2016 والذي اتهم مقربون من الرئيس التركي واشنطن بالتورط فيه“.

وبينت المصادر أن فريقًا مكلفًا من قبل ترامب أقر حزمة من 3 مجموعات من العقوبات تهدف إلى معاقبة تركيا بموجب قانون جديد يتيح لواشنطن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف يبرم صفقات سلاح كبيرة مع روسيا أو دول أخرى مصنفة كعدو.

وأكدت المصادر أن ”الهدف من تخطي ذكرى الانقلاب هو تفادي إثارة مزيد من التكهنات أن الولايات المتحدة كانت بالفعل متورطة بالانقلاب كما ادعى حلفاء أردوغان.“

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن خطة العقوبات على تركيا تم إعدادها بعد مناقشات بين مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي في الأيام الماضية.

وكانت واشنطن حذرت من أن صواريخ اس-400 يمكنها إسقاط طائرات حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ وجمع معلومات استخباراتية حساسة عن الأسلحة الأمريكية وخاصة مقاتلة الجيل الخامس ”أف-35“.

وقررت واشنطن الشهر الماضي إنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج ”أف-”35 وهددت بوقف تسليم هذه الطائرات لأنقرة للضغط عليها لإلغاء صفقة “ أس-400″ إلا ان تركيا بدأت بتسلم مكونات الصواريخ قبل أيام.