انخفاض واردات آسيا من نفط إيران في مايو لأدنى مستوى

أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية، اليوم الجمعة، أن واردات آسيا من النفط الخام الإيراني انخفضت، في مايو/أيار، لأدنى مستوياتها، فيما لا يقل عن خمس سنوات، بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما في ظل العقوبات الأمريكية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.

وبلغ إجمالي واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا 386 ألفًا و21 برميلًا يوميًا، في مايو/ أيار، بانخفاض نسبته 78.5 % مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، مسجلًا أدنى مستوى شهري منذ 2014، وفقًا لبيانات جمعتها رويترز.

وبلغت الواردات أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.62 مليون برميل يوميًا، في الشهر السابق لمايو/ أيار فقط، إذ سارع المشترون إلى شحن أكبر قدر ممكن من النفط قبل انتهاء العمل بإعفاءات من العقوبات الأمريكية، في بداية مايو/ أيار.

وانسحبت الولايات المتحدة، العام الماضي، من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية وإيران، وأعادت فرض عقوبات على طهران؛ مما أوقف السبل المشروعة للدولة المنتجة للنفط، العضو في أوبك، لتصدير نفطها.

ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في العالم عن إمدادات بديلة.