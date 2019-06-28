تقارير: إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية ببيع نفطها عبر ماليزيا

كشفت تقارير صحفية، أن الحكومة الإيرانية تتحايل على العقوبات الأمريكية، عبر بيعها النفط سرًا عن طريق ماليزيا.

وأفادت صحيفة ”نيكي“ اليابانية، يوم الخميس، بأن إيران ”ضخت نفطها في مضيق ملقا في ماليزيا، ومن هذا المضيق يتم إعادة نقل النفط بناقلات النفط الضخمة إلى الصين ويتم تسليمها للعملاء“.

ويقع مضيق ملقا بين شبه الجزيرة الماليزية وسومطرة ويربط بين المحيطين الهادئ والهندي.

وألغت الولايات المتحدة الإعفاء لمشتري النفط الإيرانيين في مطلع أيار/ مايو الماضي، وهددت بانتهاك أي شركة أو دولة تواجه خطر الحصار الأمريكي ضد إيران.

وتقول إيران إنها ستبذل قصارى جهدها لبيع النفط، وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، يوم الأربعاء، إن ”صادرات النفط الإيرانية ارتفعت مرة أخرى“، دون أن يقدم مزيدًا من التوضيحات.

وفي الوقت نفسه، قال فاندانا هاري، الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث النفط في ماليزيا، إن صادرات النفط الماليزية إلى الصين ارتفعت بنسبة 86% الشهر الماضي، وهو ما قد يشير إلى نقل النفط الإيراني إلى الصين عبر الموانئ الماليزية.

وأضاف فاندانا هاري في حديث للصحيفة اليابانية، أن ”إنتاج ماليزيا من النفط على وجه الخصوص لم يرتفع خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن إيران تستخدم ماليزيا لبيع نفطها“.