مصر.. ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا

كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر العملاق إلى حوالي 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

وأكد وزير البترول المصري، طارق الملا، أن إنتاج حقل ظهر سيتجاوز 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا بحلول نهاية عام 2019.

‌وقال الملا في بيان إن ”ما تحقق من إنجاز خلال العام الماضي، في مشروع تنمية حقل ظهر يعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية، مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة“.

يذكر أن الشركة المنفذة ”بتروبل“ وضعت خطة لتحفيز الاستثمار في المشروع، حيث بلغت الموازنة الفعلية بأعمال التنمية نحو 3.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24% على المخطط؛ للإسراع بوضع باقي مراحل المشروع على الإنتاج.

ونجحت الشركة في وضع وحدة المعالجة الرابعة بالمحطة البرية على خريطة الإنتاج في تموز/ يوليو الماضي، وكذلك خط إنتاج بحري بقطر 30 بوصة في آب/ أغسطس الماضي كما تم الانتهاء من حفر 10 آبار ووضعها على الإنتاج حتى الآن.

كما وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالي 2019/2020 تبلغ 1.2 مليار دولار؛ للاستمرار في تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة ظهر ووضع خطة طموح تهدف لإنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز، إضافة إلى 1.8 مليون برميل متكثفات ليصل الإنتاج الكلي بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.