مصر.. رقم قياسي لشركة إنتاج حقل ظهر بـ747 ألف برميل زيت يوميًا

أعلنت الشركة المعنية بإنتاج بترول حقل ظهر “بتروبل” المصري، عن تحقيق رقم قياسي لها في إنتاج الزيت، وذلك بعد الإنتاجية الكبيرة التي يدرها الحقل من اكتشافه خلال السنوات القليلة الماضية، ودخوله للخدمة.

وقال المهندس عاطف حسن رئيس الشركة، إنها حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخها، عند مستوى إنتاج 747 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا “بترول وغاز” شاملًا إنتاج حقل ظهر، مؤكدًا على أهمية الدعم المقدم من القيادة السياسية والحكومة لبرامج عمل الوزارة في تهيئة المناخ الجاذب لزيادة الاستثمارات والإنتاج من الثروة البترولية.

وأضاف رئيس الشركة في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، اليوم الجمعة، لاعتماد الموازنة التخطيطية لعام 2019-2020، والتي عقدت برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من نتائج متميزة في كافة الأنشطة البترولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي تسهم بقوة في تحقيق استراتيجية وزارة البترول في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي وتعزيزخطط زيادة الاستثمارات البترولية.

وتحدث رئيس الشركة عن تخصيص حوالي 407 ملايين دولار لاستكمال أعمال تنمية حقل بلطيم، بالإضافة لحفر بئر تنموي بحقل التمساح، كما تضمنت الموازنة حوالي 3.248 مليون دولار لحفر 25 بئرًا بمنطقة أبورديس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على الإنتاج وتحسين كفاءة التسهيلات الحالية.

واستكمل رئيس الشركة: “لدينا خطة طموحة تشمل إنتاج حوالي 316 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا من مناطق إنتاج الشركة المختلفة، لا يدخل فيها حقل ظهر، وتمت زيادة موازنة العام المالي الحالي بنسبة 29% بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات والحفاظ على معدلات إنتاج الزيت والغاز في أعلى مستويات ممكنة”.

يذكر أن مصر أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن حقل ظهر سيحقق إنتاجًا يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز، خلال العام الحالي، بدلًا من ملياري قدم مكعب يوميًا بنهاية 2018.

يشار إلى أنّ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ قرابة 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، في تموز/يوليو الماضي، فيما اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، والذي تشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة في أيلول/ سبتمبر الماضي.