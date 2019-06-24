الطاقة على جدول أعمال محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية

يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة كوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤولون في هذا البلد الآسيوي، يوم الاثنين.

والزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي عهد سعودي منذ عام 1998 إلى كوريا الجنوبية، وسيكون ملف الطاقة على جدول أعمالها.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية ”مون جيه-إن“، إن ”ولي العهد السعودي سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء“.

من جهته، ذكر مسؤول كوري جنوبي آخر، أن ”الجانبين سيوقعان سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة“.

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية، حيث تستورد الأخيرة 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.