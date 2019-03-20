الأمير محمد بن سلمان يتكفل بتسديد الالتزامات المالية لناديين سعوديين جديدين

أعلنت إمارة عسير بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها على تويتر، تكفل الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، بتسديد الالتزامات المالية لناديي أبها وضمك بمناسبة تصدرهما دوري الدرجة الأولى.

ويتصدر ضمك دوري الدرجة الاولى برصيد 54 نقطة، يليه أبها برصيد 52 نقطة.

واقترب الناديان من التأهل لدوري المحترفين السعودي.

وحسب بيان منطقة عسير، فإن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأمير منطقة عسير قد وجها أيضًا بتهيئة ملعب جرش ومنشآت نادي أبها، ومدينة الأمير سلطان الرياضية.

وتلقى الناديان تبرعات مالية من عدد من رجال أعمال منطقة عسير تبلغ مليون ونصف المليون ريال.

كان الأمير محمد بن سلمان تكفل بتسديد ديون أندية الدوري السعودي الممتاز الداخلية والخارجية قبل انطلاق الموسم الحالي.