العراق ينشئ قوة عسكرية لحماية المواقع النفطية في البصرة

قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، اليوم الأحد، إن قوة عسكرية تم تأسيسها تحت اسم ”القوة الضاربة“، قوامها فرقة عسكرية، ستتولى حماية المنشآت النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأضاف الغضبان في تصريح صحفي، أن ”القوة الضاربة تضم مقاتلين من أهالي محافظة البصرة، وقد دربت بشكل جيد وجهزت بأسلحة عالية، وستكون النواة الأساسية لتوفير الحماية لمنشآت الطاقة، والعاملين في القطاع النفطي للبصرة“.

وسقطت قذيفة من نوع كاتيوشا، الأربعاء، على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بالبصرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وقررت شركة ”أكسون موبيل“ إجلاء بعض موظفيها عقب الهجوم.

وتعد ”إكسون موبيل“، المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية؛ لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

وكانت الشركة الأمريكية قد أجلت أعمالها، في مايو/ أيار الماضي، من حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي؛ بسبب تهديدات أمنية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الشركة عودة عمّالها، بعدما طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة.