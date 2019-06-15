السعودية تدعو لاستجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة‎

ذكرت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة أن السعودية قالت، اليوم السبت، إنه لا بد من استجابة سريعة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار السوق وثقة المستهلكين، وذلك بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عمان.

ونقلت عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله: ”لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسية“.