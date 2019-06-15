”النفط الليبية“ تؤكد عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة لايفكو للأسمدة

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان، اليوم السبت، عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) وتوقعت استئناف العمل في مصنع الشركة قريبًا. وتابع البيان: ”اتفق المساهمون في شركة لايفكو على عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات وحماية وظائف العاملين بها بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، وستتولى…