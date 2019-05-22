”أرامكو“ السعودية تبرم اتفاقًا مع ”سيمبرا إنرجي“ لشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

قالت شركة النفط السعودية ”أرامكو“ و“سيمبرا إنرجي“ ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ”أرامكو“ أبرمت اتفاقًا مدته 20 عامًا لشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من الوحدة التابعة لـ ”سيمبرا“ للغاز المسال.

وتعتزم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة، أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق الغاز العالمية، بينما تشهد السوق الأمريكية ازدهارًا في النفط والغاز الصخري.

وتطور أرامكو مواردها الخاصة من الغاز، وتتطلع لحيازة أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا.

وتعمل الشركتان -أيضًا- على وضع اللمسات النهائية على الاستثمار في ملكية حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع ”بورت آرثر“ للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركتان، إن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويًّا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع ”بورت آرثر“ لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى المقترحة من مشروع ”بورت آرثر“ للغاز الطبيعي المسال، وحدتي تسييل ونحو 3 صهاريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال وما يرتبط بها من مرافق أخرى؛ ما يتيح تصدير ما يقرب من 11 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال في الأجل الطويل.

وقال البيان: ”يمكن لهذا المشروع أن يكون أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية، في ظل توافر إمكانات توسعة محتملة لما يصل إلى 8 وحدات تسييل أو ما يقرب إلى سعة بحوالي 45 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال“.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الذراع التجارية لـ ”أرامكو“، باعت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في أواخر مارس/ آذار إلى مشتر هندي.

وتعتزم ”أرامكو“ زيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًّا من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية في الوقت الراهن.