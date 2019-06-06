الفالح يبلغ بوتين بخطط ”أرامكو“ السعودية للاستثمار في روسيا

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى اقتصادي، اليوم الخميس، أن شركة ”أرامكو“ السعودية تخطط للاستثمار في روسيا.

وأضاف كيريل ديميترييف، أن الفالح أبلغ بوتين أيضًا أن اتفاق النفط العالمي بين منظمة ”أوبك“ وحلفائها هو في مصلحة اقتصاد روسيا واقتصاد السعودية والاقتصاد العالمي.

وفي ذات السياق، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين أنه سيلتقي بنظيره السعودي الفالح، اليوم الخميس.

وأضاف أنه يعتزم بحث المشاركة السعودية في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في روسيا.