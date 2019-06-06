بوتين: روسيا تختلف مع ”أوبك“ على السعر العادل للنفط

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تختلف مع ”أوبك“ حول السعر العادل للنفط، لكن ستتخذ قرارًا موحدًا مع زملائها في ”أوبك“ بخصوص إنتاج الخام خلال الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج.

وذكر بوتين أن سعر النفط بين 60 و65 دولارًا للبرميل مناسب لموسكو، بينما تريد السعودية سعرًا أعلى.

وأضاف أن قرار ”أوبك“ وحلفائها من مصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا.

وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله بلاده على صعيد الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.