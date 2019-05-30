أسعار النفط تسجل ارتفاعًا في آسيا

المصدر: ا ف ب

تسجل أسعار النفط ارتفاعًا في آسيا، اليوم الخميس، بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكي.

وحوالي الساعة 03,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم تموز/يوليو 29 سنتًا ليبلغ سعره 59,10 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم تموز/يوليو، فقد ارتفع 17 سنتًا إلى 69,62 دولار.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني ”معهد النفط“ بأن الاحتياطات الأمريكية تراجعت بمقدار 5,3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 أيار/مايو، إلى 474،4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون.

ويتوقع نشر الأرقام الرسمية حول وضع المخزونات الخميس.

ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشرًا لزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

لكن الأسعار تبقى تحت ضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن عدم تمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها من الاتفاق على تمديد حصص الحد من الإنتاج بينما تحد العقوبات من صادرات فنزويلا وإيران.

وكتب مصرف ”إيه إن زد“ أن ”مخاطر حدوث خلل في العرض كبيرة. وأطلقت دعوات إلى زيادة الإنتاج من قبل المجموعة التي تذكر وضعًا مماثلًا حدث العام الماضي وأفضى إلى انخفاض كبير في الأسعار مع ضعف الطلب وارتفاع العرض“.

وأضاف أن ”الحذر كبير إلى درجة أنه يفترض أن يتفق وزراء نفط الدول على موعد عقد اجتماع“، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ”يثير مخاوف من غياب تلاحم في السوق“.

وكان برميل برنت أغلق أمس الأربعاء في لندن على 69,45 دولار بعد انخفاض قدره 66 سنتًا.

وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف 33 سنتًا وأغلق على 58,81 دولار.