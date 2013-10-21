برميل برنت يتماسك فوق 110 دولارات

سنغافورة- تماسكت أسعار تعاقدات خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل نتيجة آمال بأن يؤجل مجلس الإحتياطي الاتحادي الأمريكي الحد من برنامجه الضخم للتحفيز الإقتصادي حتى العام المقبل الأمر الذي قد يساعد في دعم الطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وينتظر المستثمرون نشر بيانات النفط الحكومية الأمريكية في وقت لاحق وبيانات الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات اخرى بشأن الطلب على النفط.
وإرتفعت عقود برنت تسليم كانون أول/ديسمبر عشرة سنتات إلى 110.04 للبرميل.
وإرتفعت عقود الخام الأمريكي لتسليم تشرين ثاني/ نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 100.84 دولار بعد إرتفاعه في وقت سابق إلى مستوى مرتفع بلغ 100.95 دولار.