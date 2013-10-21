برميل برنت يتماسك فوق 110 دولارات

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المستثمرون ينتظرون نشر بيانات النفط الحكومية الأمريكية وبيانات الوظائف للحصول على مؤشرات اخرى بشأن الطلب على النفط.