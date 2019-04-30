وزير إيراني: لم نتمكن من إعادة 30 مليار دولار من الصادرات غير النفطية

اعترف وزير إيراني بفشل بلاده في إعادة 30 مليار دولار من أصل 40 مليارًا من الصادرات غير النفطية، مشيرًا إلى أن حكومة طهران ”تمكنت من استعادة 10 مليارات دولار فقط من تلك الصادرات“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم الثلاثاء، عن وزير الاقتصاد والمالية، فرهاد دجسبند، قوله: إنه ”من إجمالي 40 مليار دولار من الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي، تمكنا من إعادة 10 مليارات دولار فقط إلى البلاد“.

ورأى دجسبند خلال ندوة لرجال الأعمال الإيرانيين عقدت في وزارة الاقتصاد، أن ”عدم قدرة الحكومة الإيرانية في إعادة 30 مليار دولار كان أحد العوامل المهمة والرئيسية في انهيار قيمة العملة الوطنية (الريال الإيراني“.

وأشار إلى أن ”قيمة العملة الوطنية هي مكون رئيسي لاقتصاد البلاد. أنت تعرف، ماذا سيحدث لو أن نصف العملة التي لم تأتِ إلى البلاد؟“.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني: ”نحن في حرب اقتصادية تحاول فيها جميع القوى إغلاق مدخلات الموارد إلى البلاد، بحيث يكون الناس بعيدين عن نظام الحكم أو ضده“، مبينًا أن ”البلاد في وضع اقتصادي خاص“.