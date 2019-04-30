النفط يرتفع مع إعلان السعودية أن ”أوبك“ قد تمدد تخفيضات المعروض

عوضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، خسائر مبكرة بعد أن قالت السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من كانون الثاني/ يناير قد يتقرر تمديده بعد حزيران/ يونيو ليغطي السنة بأكملها.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وفي الساعة الـ 07:01 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتًا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتًا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.

كانت الأسعار تعرضت لضغوط في وقت سابق من اليوم بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، إذ أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.