العراق قد يكون ثالث أكبر مساهم بإمدادات الطاقة عالميًا 2030‎

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن يصبح العراق ثالث أكبر مساهم في إمدادات الطاقة عالميًا بحلول 2030، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقالت الوكالة ومقرها باريس في بيان صادر اليوم، إن إنتاج العراق من النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول 2030، ليصل إلى نحو 6 ملايين برميل يوميًا في العام ذاته.

والعراق، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وبلغ إنتاجه النفطي 4.550 ملايين برميل يوميًا في 2018، مقابل 4.446 مليون برميل يوميًا في 2017 وفق بيانات المنظمة.

وأضاف البيان أن العراق سيصبح قريبًا، دون تحديد موعد، رابع أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا.

وأشار إلى أن العراق يمكنه معالجة النقص الحالي في الكهرباء والاحتياجات المتزايدة منها عبر اتخاذ إجراءات فورية.

وينتج العراق في المجمل 16 ألف ميغاوات/ ساعة من الكهرباء، لكنه يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاوات لتلبية الحاجة المحلية.

وبدأ العراق استيراد الغاز من إيران منذ يونيو/ حزيران 2017، بمعدل تصدير يومي يبلغ 14 مليون متر مكعب، لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في البيان: على الرغم من التحديات غير العادية للحرب في السنوات الأخيرة، حقق العراق مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث ضاعف إنتاج البلاد من النفط خلال العقد الماضي“.

وتابع البيان: ”لكن الاضطرابات قوّضت أيضًا قدرة البلاد بالحفاظ على البنية التحتية للطاقة لديها والاستثمار فيها“.