وزير النفط العراقي يؤكد أن بلاده تملك طاقة كافية لتلبية حاجات المستهلكين

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس، إن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي إلى 6 ملايين برميل يوميًا، إذا اقتضت الضرورة، لكنها ملتزمة بتخفيضات الإنتاج التي تقودها ”أوبك”، ولن تتخذ إجراء أحاديًا لتعزيز المعروض.

وأضاف أنه لا يوجد نقص نفطي حاد في الوقت الراهن، لكن العراق سيواصل مراقبة السوق لتقييم الحاجة إلى كميات إضافة خلال اجتماع ”أوبك“ القادم.

وأكد ثامر الغضبان أن بغداد ستجتمع قريبًا مع السلطات في حكومة كردستان العراق، لمناقشة القضايا ذات الصلة بصادرات النفط من المنطقة شبه المستقلة، إضافة إلى اتفاق الموازنة.

وأوضح الوزير العراقي أنه تجري دراسة زيادة طاقة الإنتاج من حقول كركوك النفطية 50% من المستويات الحالية.

ويوم الاثنين الماضي، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الاستثناءات الممنوحة منذ العام الماضي من العقوبات المفروضة على إيران لبعض مشتري الخام من طهران، متخذة موقفًا أشد مما كان متوقعًا وموقدة شرارة موجة صعود في أسعار النفط لمخاوف من نقص في المعروض.