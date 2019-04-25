أرامكو: لا نخطط لمزيد من السندات العام‎ الحالي

أبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية مؤتمرًا في الرياض، اليوم الخميس، أن أكبر شركة نفط في العالم ”لن تصدر مزيدًا من السندات هذا العام“، بعد أن باعت أول سندات دولية لها في وقت سابق هذا الشهر بقيمة 12 مليار دولار.

وقال إن ”إصدارات دين أرامكو في المستقبل ستتوقف على متطلباتها التمويلية، لكن الشركة ستظل تنتهج نهجًا حذرًا في إدارة ميزانيتها“.

وفي سياق قريب، أوضح الناصر، بأن شركة النفط العملاقة تُجري مناقشات مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم، بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي.

وأضاف الناصر، أن ”قرار إدراج أرامكو يخص الحكومة السعودية، وأن الطرح سيُجرى بعد إغلاق استحواذ أرامكو على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات“.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة أرامكو، قال هذا الأسبوع، إن سندات أرامكو ”مجرد بداية“، وإن الشركة ستظل نشطة في أسواق الدين في المستقبل.