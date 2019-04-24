وزير النفط النيجيري يناقش خيارات الاستثمار مع أرامكو السعودية‎

قالت وزارة النفط النيجيرية في تغريدة، يوم الأربعاء، إن الوزير إيمانويل كاتشيكو ناقش خيارات الاستثمار في قطاعي الصناعات الوسطى والمصب مع رئيس أرامكو السعودية.

وتتوسع أرامكو في عمليات المصب مثل التكرير وإنتاج البتروكيماويات، في إطار مسعاها لأن تصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم.

وتستورد نيجيريا معظم احتياجاتها من البنزين على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا لأن مصافيها متداعية.

والشهر الماضي، قالت شركة النفط النيجيرية الحكومية إنها تجري محادثات مع أكثر من كونسورتيوم لتجديد مصافيها وتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها على واردات الوقود.

ويقوم كاتشيكو بزيارة رسمية إلى السعودية.

وقالت وزارة النفط النيجيرية على تويتر إنه بحث مع مسؤولي أرامكو، ومن بينهم رئيس الشركة ”المجالات ذات الاهتمام الاستثماري المشترك وخيارات الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية القائمة في الصناعات الوسطى وقطاع المصب“.

وفي تغريدة أخرى، قالت الوزارة إن كاتشيكو أجرى محادثات مع وزير الطاقة السعودي ”لتعزيز الاهتمام الغض بدعم تطوير البنية التحتية النيجيرية في قطاع النفط“.

وهذه المحادثات هي الأحدث بين مسؤولي نيجيريا والسعودية.

وفي شباط/ فبراير، قال الرئيس النيجيري إن بلده، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مستعدة لخفض إنتاج النفط للمساعدة في رفع الأسعار بعدما دعا مبعوث من السعودية لتحسين الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.