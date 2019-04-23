أسعار النفط قرب ذروتها في 6 شهور‎

صعدت عقود النفط الآجلة قرب ذروتها في 6 شهور، مدعومة بضغوط أمريكية على صادرات الخام الإيراني، يبدأ تنفيذها في 2 مايو/أيار المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وقف إعفاءات لشراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واعتبارًا من 2 أيار/مايو المقبل، لن تتمكن أي من دول العالم من شراء النفط الإيراني، بفعل العقوبات الأمريكية على طهران.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دخلت حزمة عقوبات أمريكية طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية، وأثرت على إنتاج الخام والصادرات.

وبحلول الساعة (04:16 ت.غ) من صباح الثلاثاء، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران، بنسب 0.36% أو 27 سنتًا، إلى 74.32 دولار للبرميل.

كذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.44% أو 29 سنتا إلى 65.85 دولار للبرميل.

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في ”أوبك“ قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليًا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.