صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

أفادت بيانات الناقلات ومصادر في القطاع أن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في نيسان/أبريل، إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام، ما ينبئ بأن المستوردين يكبحون المشتريات قبل أن تضيق واشنطن الخناق أكثر على الشحنات الإيرانية كما هو متوقع الشهر المقبل.

كانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض عقوبات على إيران في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.

وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميًا منذ بداية الشهر الحالي.

ويقل ذلك عن مستوى آذار/ مارس المقدر بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميًا.

يُعمق أحدث تراجع أثر خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة أوبك لتقليص إنتاج النفط والعقوبات الأمريكية على عضو آخر في أوبك هو فنزويلا.

وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أسعار النفط 30 بالمئة هذا العام إلى 71 دولارًا للبرميل.

وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري: ”انهيار إنتاج النفط الفنزويلي والعقوبات على الصاردات الإيرانية يضعان علامة استفاهم كبيرة فوق المعروض.“