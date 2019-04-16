نائب إيراني: صادراتنا النفطية هذا العام ستصل إلى الصفر

توقع عضو في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، أن تصل صادرات بلاده النفطية هذا العام إلى الصفر، في ظل العقوبات والإجراءات الشديدة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، في حديث لصحيفة ”طهران تايمز“ الإلكترونية، إن ”مبيعات النفط في العام الجاري 2019 ستصل إلى الصفر، بسبب الضغوط القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة على مبيعات النفط الإيراني“.

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة وعلاقات إيران مع الدول المجاورة، قال حسيني: ”في المنطقة، هناك حالة جيدة من العلاقات مع الدول المحيطة بإيران، وسوف تتحسن الأوضاع قريبًا“، داعيًا إلى استخدام القدرات المناسبة المحلية من أجل تحمل الضغوط الأمريكية على إيران.

واعترف عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، باتساع السرقات والرشوة في مؤسسات الدولة، قائلًا: ”لدينا سرقات ورشوة.. وعلينا الكفاح من أجل وقف هذه الأمور ونثق في الناس“.

وفرضت الولايات المتحدة، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات شديدة ضد قطاع النفط والطاقة في إيران؛ على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الـ 8 من مايو/أيار العام الماضي.

وسمحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، لـ 8 دول بشراء النفط الإيراني، وتنتهي هذه الإعفاءات في الـ 4 من مايو/أيار المقبل، بهدف إيصال صادرات النفط إلى الصفر.

ويوم الخميس الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس ترامب سيواصل زيادة الضغط على إيران، لكنه امتنع عن التعقيب على إمكانية تقديم إعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني.

وحث السناتور تيد كروز وبعض الأعضاء الجمهوريين الآخرين في لجنة العلاقات الخارجية، بومبيو، على عدم تمديد الإعفاءات الخاصة بالنفط عندما تنتهي المهلة الشهر القادم، وقالوا إن صادرات إيران تدر مليارات الدولارات على الحكومة.

ورد بومبيو بقوله: ”كنا واضحين بشأن هدفنا، وهو وقف الواردات من إيران تمامًا في أسرع وقت ممكن، وسنواصل ذلك“.