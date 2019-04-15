البرلمان الإيراني يتجه لتصنيف قطر ”داعمة للإرهاب“

يناقش البرلمان الإيراني، اليوم الإثنين، توصية رفعتها لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية، تقترح وصف المتعاملين مع القيادة المركزية الأمريكية لغرب آسيا ( مقرها قاعدة العديد في قطر) بأنهم إرهابيون.

ونقلت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية في تقرير لها عن نجفي خسروردي الناطق بلسان لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني قوله: إن هذا التوجه يُشكّل ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن المسودة الأولى لمشروع القرار البرلماني الإيراني تصنّف أي دعم مالي أو فني أو لوجستي أو تدريبي للقيادة المركزية الأمريكية في غرب آسيا، مشاركة في عمليات الإرهاب.

يشار إلى أن أكبر قواعد القيادة المركزية الأمريكية لغرب آسيا، هي قاعدة العديد العسكرية في قطر والتي تعرف أيضًا باسم مطار أبو نخلة، مقرها جنوب غرب العاصمة الدوحة. علمًا أن القاعدة تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية بإجمالي عاملين ومقيمين يجري حاليًا رفع عددهم إلى حوالي 10 آلاف أمريكي.