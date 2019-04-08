مصر تطرح مناقصة عالمية لبيع 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز المسال‎

كشف مصدر بوزارة البترول المصرية عن طرح مصر مناقصة عالمية لتصدير 4 شحنات من الغاز المسال بكمية تقدر بـ1.4 مليار قدم مكعب، في شهر مايو/أيار المقبل.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ اليوم الإثنين: ”إن جميع الشحنات المعروضة تسليم ظهر السفينة، ما يعني أن على المشتري ترتيب أمر الشحن، وتعرض الشحنات في مزادين منفصلين يغلقان غدًا الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان“.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر طرح 3 شحنات أخرى في آخر الشهر الجاري للتسليم في يونيو/ حزيران المقبل، بكمية تقدر بمليار قدم مكعب من الغاز المسال.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد طرحت في منتصف مارس/آذار الماضي، عطاءً لبيع 4 شحنات للغاز الطبيعي المسال لشهر أبريل/ نيسان.