مسؤول: أمريكا ستتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يساعدون إيران في تفادي عقوبات الطاقة‎

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يساعد إيران في التملص من عقوبات أمريكية على شحنات الطاقة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنّ ”الولايات المتحدة، في تنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تراقب عن كثب مساعي النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية“.

وأشار إلى أنّ ”واشنطن تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات، وفقًا للقوانين الأمريكية، ضد أي شخص يشارك في تسهيل هذه الأنشطة“.

وكان المسؤول يرد على طلب للتعقيب على تقرير لـ“رويترز“، هذا الأسبوع، ذكر أن ناقلتين اثنتين على الأقل تمكنتا من نقل كميات من زيت الوقود الإيراني إلى آسيا في الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من عقوبات أمريكية تحظر مثل هذه الشحنات.