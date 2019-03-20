خامنئي: إيران نجحت في ”مقاومة“ عقوبات أمريكية غير مسبوقة

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن بلاده نجحت في ”مقاومة“ العقوبات الأمريكية ”التي لم يسبق لها مثيل في القوة“.

وأضاف خامنئي في خطاب بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون الرسمي، يوم الخميس، أن إيران ”تواجه مشكلات اقتصادية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف العام الماضي ومعاودته فرض عقوبات على طهران“.

وتابع أن ”المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة المحلية لا تزال على رأس المشكلات التي تعاني منها البلاد، وعلى الحكومة مواجهتها بزيادة الإنتاج“.

من جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن المشكلات الاقتصادية في بلده، ترجع بالأساس للعقوبات الأمريكية.

وجاء ذلك في روحاني أيضًا بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون الرسمي

وطالب روحاني ”الفصائل السياسية الإيرانية بإنهاء خلافاتها والتوحد في مواجهة الأعداء الأجانب“.