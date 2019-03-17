”أدنوك“ الإماراتية تمنح ”إنبكس“ اليابانية امتياز استكشاف بمنطقة برية

المصدر: ا ف ب‎

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ اليوم الأحد، اتفاقية حصلت بموجبها شركة ”إنبكس“ اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في منطقة تقع في أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع دبي.

وستتولى شركة تطوير النفط اليابانية المحدودة ”جودكو“، المملوكة بالكامل لشركة ”إنبكس“، إدارة الحصة نيابة عن الشركة الأم.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل ”إنبكس“ على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر أكثر من 646 مليون درهم (نحو 176 مليون دولار) لاستكشاف وتقييم فرص استخراج النفط والغاز في ”المنطقة البرية رقم 4“.

وتغطّي هذه المنطقة مساحة تبلغ 6116 كيلومترًا مربعًا تبدأ من المنطقة الواقعة حول مدينة أبوظبي وتمتد إلى الحدود مع إمارة دبي.

وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لـ ”إنبكس“ لتطوير وإنتاج أي اكتشافات ذات جدوى تجارية، بينما تمتلك ”أدنوك“ خيار الاحتفاظ بحصة 60% من الامتياز في مرحلة الإنتاج.

ووقّع اتفاقية الامتياز، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ ومجموعة شركاتها، سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ”إنبكس“، تاكا يوكييويدا.

وتعتبر أبوظبي الإمارة الأغنى بين الإمارات الأخرى بالنفط والغاز.