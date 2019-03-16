بــ1.8 مليون برميل.. مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج النفط في تاريخها

أعلنت وزارة البترول في مصر، عن تحقيق أعلى معدل لإنتاج البترول والغاز في تاريخها، خلال شباط/فبراير الماضي، بمقدار 1.8 مليون برميل زيت مكافئ يوميًا.

وقال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، في بيان صدر السبت، إن ”مصر وقعت العديد من الاتفاقيات المهمة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، باستثمارات 14 مليار دولار“.

وأضاف الملا، أنه ”تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمي، ثنائي الأبعاد في البحر الأحمر، الذي أظهر إمكانات واعدة، وتم إطلاق مزايدة عالمية في البحر الأحمر لأول مرة، تتضمن 10 قطاعات تغطي حوالي أكثر من 30 ألف كيلو متر مربع، من المقرر إغلاقها في آب/أغسطس 2019“.

وتعد مصر إحدى أقدم الدول المنتجة للبترول في العالم، وتعود صناعة البترول والغاز فيها إلى عام 1886، بداية من اكتشاف أول بئر بترول في الصحراء الشرقية، وبدء أول إنتاج من بئر ”جمسة“ في عام 1910.

كما ترجع صناعة الغاز المصرية إلى أكثر من 50 عامًا، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز ”أبو ماضي“ في منطقة دلتا النيل عام 1967.