مصر تُعلن اكتفاءها ذاتيًا من الغاز الطبيعي

أعلن وزير البترول في مصر، طارق الملا، اليوم الخميس، اكتفاء بلاده ذاتيًا من الغاز الطبيعي.

وأكد، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر.

وفي شهر سبتمبر/أيلول لعام 2018، أوقفت مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه؛ نتيجة زيادة إنتاج حقل ”ظهر“.

وأوضح الملا، وفقًا للبيان، أن الاكتفاء جاء نتيجة ”الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز، والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف“.

إضافة إلى ”طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصرية، فضلًا عن إعادة شركة (شل) استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات“.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، لعرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول.