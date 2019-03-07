قرقاش: ”الإخوان“ أمام تحد وجودي في مصر بسبب تبني العنف

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، يوم الخميس، إن جماعة الإخوان المسلمين، تعيش تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها.

جاء ذلك، في تغريدتين للوزير قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وقال قرقاش: ”يعيش الإخوان المسلمون تحديًا وجوديًا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة أن توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري“.

يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف في تغريدة ثانية: ”على الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها“. وقال إن ”الواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيًا“.