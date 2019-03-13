بومبيو يدعو صناعة النفط لدعم السياسة الخارجية الأمريكية

حث وزير الخارجية الأمريكي ،مايك بومبيو، قطاع النفط على العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، لاسيما في آسيا وأوروبا، ومعاقبة من وصفهم بأنهم ”يسيئون التصرف“ على الساحة العالمية.

وقال في كلمة معدة سلفًا أمام كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات النفط في العالم ووزراء النفط في هيوستون أمس الثلاثاء إن ثروة الغاز الطبيعي والنفط الصخري المكتشفة حديثًا في البلاد ”عززت موقفنا في السياسة الخارجية“.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية في الشهور الأخيرة على اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم، هما فنزويلا وإيران.

وذكر بومبيو أمام مؤتمر أسبوع سيرا، الذي تنظمه آي.إتش.إس ماركت في هيوستون، أن واشنطن ستستغل جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة لها للتعامل مع الوضع في فنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، ويتشبث فيها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالسلطة رغم سحب الولايات المتحدة ونحو 50 دولة أخرى اعترافها به.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات نفطية على إيران العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض حاد في حجم صادراتها من الخام خلال الشهور الأخيرة، في مسعى للحد من أنشطة طهران النووية والصاروخية والإقليمية.

وقال بومبيو ”نحن عازمون على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح ظروف السوق بذلك“.

وأضاف ”ينبغي أن نشمر عن ساعدينا وننافس – من خلال تسهيل الاستثمار وتشجيع الشركاء على الشراء منا ومعاقبة من يسيئون التصرف“.