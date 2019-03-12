الكويت تعلن قرب عودة الإنتاج في حقلين حدوديين مع السعودية‎

أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل، الثلاثاء، عودة الإنتاج النفطي في حقلي ”الخفجي“ و“الوفرة“ الحدوديين مع السعودية، خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك، في تصريح للصحفيين عقب حضوره الاجتماع الحكومي مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حقل ”الخفجي“، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق ”الوفرة“، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

وقال الفاضل للصحفيين: ”العلاقة بين الكويت والسعودية متينة.. بإمكاننا تجاوز وحلحلة أي أمور فنية“.

وأضاف أن ”ملف المنطقة المقسومة، وكما صرح وزير الطاقة السعودي، بأنه سيتم الانتهاء من أي شيء متعلق بهذا الملف، وسيعود الإنتاج خلال فترة وجيزة“.

ويقع حقلا ”الخفجي“ و“الوفرة“ في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا، مناصفة بين الدولتين.